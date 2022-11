information fournie par France 24 • 09/11/2022 à 22:10

Les Républicains devraient l'emporter à la Chambre des Représentants mais leur avance est moins large que prévue. Et le résultat s'annonce beaucoup plus serré au Sénat américain que ce que les sondages laissaient présager. Comment l'expliquer? On va plus loin avec Gauthier Rybinski et Zyad Limam.