information fournie par France 24 • 23/09/2022 à 11:16

L'une des plus anciennes institutions musicales des Etats-Unis, l'orchestre philharmonique de New York, va de nouveau se produire dans le Lincoln Center, fermé depuis plus de deux ans. la réouverture officielle est prévue en octobre. Parmi les améliorations à noter : une meilleure acoustique et une meilleure visibilité.