Espagne : ces particuliers ruinés par l'énergie photovoltaïque

information fournie par France 24 • 21/02/2022 à 15:34

Le pari de l'énergie renouvelable s'est avéré catastrophique pour de nombreuses familles espagnoles qui ont investi dans le photovoltaïque voilà une quinzaine d'années. Elles y étaient alors encouragées financièrement par le gouvernement qui leur proposait une aide à l'investissement et un prix d'achat fixe de l'énergie produite. Mais certaines se sont retrouvées ruinées. Les investisseurs se sont multipliés et la production d'énergie solaire a explosé, amenant Madrid à supprimer les aides initiales. Plus de 62 000 familles réclament désormais devant la justice les aides promises.