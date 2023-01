Envoi de chars lourds en Ukraine : "cette aide vient bien tard"

information fournie par France 24 • 26/01/2023 à 17:13

Berlin et Washington vont envoyer des chars lourds en Ukraine. Selon Nicolas Tenzer, enseignant à Sciences Po, invité de France 24, "on peut craindre qu’il y ait une sorte de trou, de vide pendant les deux mois, trois mois qui viennent, où l’Ukraine risque de ne pas avoir les armements suffisants […]. On peut également craindre que Poutine, le 24 février, donc pour l’anniversaire de la première année de conflit, lance également une offensive massive". Analyse.