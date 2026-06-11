Entrons-nous vraiment dans l’âge de l’électrification ?

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Après des décennies de stabilité dans les pays occidentaux, la demande d'électricité s'apprête à accélérer fortement sous l'effet de plusieurs mégatendances : intelligence artificielle, data centers, climatisation, véhicules électriques et électrification des usages industriels. Selon l'Agence internationale de l'énergie, le monde entre dans une nouvelle ère où l'électricité devient le principal moteur de la croissance énergétique. Les infrastructures et les capacités de production seront-elles à la hauteur de cette révolution ? L'analyse de Juliette Cohen, stratégiste senior chez CPR Asset Management.