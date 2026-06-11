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Entrons-nous vraiment dans l’âge de l’électrification ?

information fournie par Boursorama 11/06/2026 à 17:01

Après des décennies de stabilité dans les pays occidentaux, la demande d'électricité s'apprête à accélérer fortement sous l'effet de plusieurs mégatendances : intelligence artificielle, data centers, climatisation, véhicules électriques et électrification des usages industriels. Selon l'Agence internationale de l'énergie, le monde entre dans une nouvelle ère où l'électricité devient le principal moteur de la croissance énergétique. Les infrastructures et les capacités de production seront-elles à la hauteur de cette révolution ? L'analyse de Juliette Cohen, stratégiste senior chez CPR Asset Management.

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

Le présent contenu est proposé par Boursorama. Cet article ou cette vidéo ne doivent en aucun cas s'apparenter à un conseil en investissement ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Boursorama ne saurait être tenue responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article ou de cette vidéo.

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