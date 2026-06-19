La France a des "capacités gigantesques" en matière de nouvelles technologies mais elles "ne sont probablement pas utilisées comme elles devraient l'être", estime Marine Le Pen alors qu'elle arrive au salon VivaTech à Paris. "Il y a une forme un peu de gachis dans le positionnement de notre pays qui met en cause en partie notre souveraineté, mais aussi notre compétitivité, je pense notamment au déficit en matière de robotisation", ajoute la patronne des députés RN. IMAGES
En visite à VivaTech, Le Pen étrille le "gachis dans le positionnement" de la France
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