A la Une de la presse, ce mercredi 20 mai, l’alerte de l’OMS sur «l’ampleur et la rapidité» de l’épidémie d’Ebola en RDC, où plus de 130 décès sont suspectés, et la course contre la montre sur le terrain. La coopération controversée de l’Italie appuyée par l’UE, avec les autorités libyennes et tunisiennes pour lutter contre l’immigration. Une déclaration, en France, sur l’âge minimum au baccalauréat. L’importance des tables de multiplication. Et un renard amateur de pétanque.
En RDC, une "course contre la montre" face au virus Ebola
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