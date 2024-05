information fournie par France 24 • 18/05/2024 à 11:26

Avec les émeutes qui se déroulent en Nouvelle-Calédonie, la vie des habitants de l’île est bouleversée. Dans l'archipel, les routes restent entravées et les barrages gênent l'approvisionnement en nourriture et en médicaments. La peur des pénuries est de plus en plus forte.