Considéré comme l'un des plus grands producteurs et consommateurs de tabac au monde, l’Indonésie fait face à un fléau qui dévaste les plus jeunes : 40 % des adolescents de 13 à 15 ans fument, et un fumeur sur cinq a allumé sa première cigarette avant l’âge de 10 ans.
En Indonésie, l'addiction au tabac commence dès l'enfance
