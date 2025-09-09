Au programme de votre magazine cette semaine, la politique d'abord et la chute inéluctable du Premier ministre. La rentrée scolaire s'en trouve évidemment bouleversée. Alors que l'école est déjà sous tensions, le corps enseignant s'inquiète de voir arriver un sixième ministre de l'Éducation nationale en l'espace de deux ans seulement… Cécile Bourgneuf, journaliste à Libération et spécialiste des questions d'éducation, est notre invitée.
En France, le système éducatif sous tension
