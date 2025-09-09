 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
En France, le système éducatif sous tension

information fournie par France 24 09/09/2025 à 11:11

Au programme de votre magazine cette semaine, la politique d'abord et la chute inéluctable du Premier ministre. La rentrée scolaire s'en trouve évidemment bouleversée. Alors que l'école est déjà sous tensions, le corps enseignant s'inquiète de voir arriver un sixième ministre de l'Éducation nationale en l'espace de deux ans seulement… Cécile Bourgneuf, journaliste à Libération et spécialiste des questions d'éducation, est notre invitée.

