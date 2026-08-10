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En Côte d'Ivoire, le biama fait danser toute la jeunesse

information fournie par France 24 10/08/2026 à 15:14

Né il y a à peine cinq ans à Yopougon – la plus pauvre, mais aussi la plus festive des communes d'Abidjan –, le biama fait danser toute la jeunesse ivoirienne. Plus rapide que le coupé-décalé, ce genre musical et chorégraphique en reprend de nombreux codes. Mais contrairement à son aîné, associé aux boîtes de nuit bling-bling, le biama se danse dans la rue et sur les réseaux sociaux, restant ainsi accessible à son public jeune et populaire.

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