Quand le son du tango commence à résonner dans la salle, des patients atteints par la maladie de Parkinson dansent aidés par des thérapeutes, dans le cadre d'un traitement innovant lancé par un hôpital public de Buenos Aires.
En Argentine, la "tango thérapie" pour mieux supporter la maladie de Parkinson
