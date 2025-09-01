 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
En Argentine, la "tango thérapie" pour mieux supporter la maladie de Parkinson

information fournie par AFP Video 01/09/2025 à 16:24

Quand le son du tango commence à résonner dans la salle, des patients atteints par la maladie de Parkinson dansent aidés par des thérapeutes, dans le cadre d'un traitement innovant lancé par un hôpital public de Buenos Aires.

