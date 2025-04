Elvire Fabry : "En matière de droits de douane, l'Europe a, elle aussi, un bazooka à sa disposition"

information fournie par France 24 • 03/04/2025 à 15:14

Donald Trump déclare la guerre commerciale au monde entier, avec une hausse générale de 10 % sur tous les produits importés aux Etats-Unis, ainsi que des droits de douane "réciproques" sur quelques douzaines de pays qui, selon lui, "ont trompé l'Amérique". Parmi les plus touchés, la Chine se voit taxer à 34% et l'Union Européenne à 20%. Les Européens doivent rester "calmes, mais fermes" estime Elvire Fabry, chercheuse senior à l'Institut Jacques Delors. "L'instrument anti-coercition c'est le bazooka européen (...) et nous devons être en mesurer de l'ajuster".