Le Premier ministre britannique Keir Starmer dit "assumer la responsabilité" des résultats des élections locales en Grande-Bretagne, qui devraient voir son parti travailliste perdre de nombreux sièges au profit notamment du parti d'extrême droite Reform UK.
Elections locales en Grande-Bretagne: Starmer "assume la responsabilité" des résultats
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