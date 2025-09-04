Partout en Egypte, des cliniques proposant aux couples de choisir le sexe de leur futur enfant ont pignon sur rue. Avoir au moins un garçon est considéré comme indispensable pour de nombreux Égyptiens, dans les villages en particulier. Si cette pratique est strictement interdite partout en Europe, en Egypte un flou juridique subsiste qui permet sa pratique. Les cliniques de FIV profitent de ce vide législatif pour faire leur publicité à destination des Égyptiens. Reportage de Mathilde Delvigne.
Egypte : un garçon à tout prix ! Le business de la sélection du genre
