Eduardo Halfon : "Par l'écriture, je reviens à mon judaïsme et au Guatemala"

information fournie par France 24 • 04/05/2025 à 14:40

Cette semaine dans Premières, rencontre à Paris avec l'écrivain Eduardo Halfon, auteur du prodigieux "Tarentule" aux éditions de La Table Ronde, couronné par les prestigieux Prix Médicis Étranger 2024 et Prix de la Critique en Espagne. "Tarentule" est le 7ème roman et dernier-né d'un projet littéraire vaste et en marche, qui embrasse son histoire et la vie de sa famille. L'écrivain dit volontiers qu'il "prête sa vie" au narrateur de ses livres, pour que lui, nous raconte la sienne. Il évoque son retour au Guatemala de son enfance et au judaïsme, les deux piliers littéraires et existentiels de son oeuvre.