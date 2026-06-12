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Edi Rama parle "d'ingérence iranienne" contre le projet immobilier des Trump

information fournie par France 24 12/06/2026 à 19:03

Cette semaine, nous recevons Edi Rama, Premier ministre albanais. Il commente les manifestations qui secouent son pays contre la construction d'un complexe hôtelier de luxe lié à la famille Trump.

Donald Trump

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