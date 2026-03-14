Écrans : faut-il un sevrage numérique ? Najat Vallaud-Belkacem alerte

information fournie par France 24 • 14/03/2026 à 22:20

Nous passons en moyenne 56 heures par semaine devant un écran, soit près de 27 ans au cours d’une vie. Une surexposition qui interroge aujourd’hui scientifiques, parents et responsables politiques. Dans son livre Sevrage numérique – Enquête sur notre rapport aux écrans et comment nous en libérer, l’ancienne ministre de l’Éducation Najat Vallaud-Belkacem alerte sur les effets de cette dépendance numérique sur la concentration, la santé mentale et même la qualité du débat démocratique. Faut-il réguler davantage les plateformes ? Comment reprendre le contrôle face aux écrans ? Najat Vallaud-Belkacem est l’invitée du Focus du Journal de l’Afrique sur France 24.