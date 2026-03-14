 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Écrans : faut-il un sevrage numérique ? Najat Vallaud-Belkacem alerte

information fournie par France 24 14/03/2026 à 22:20

Nous passons en moyenne 56 heures par semaine devant un écran, soit près de 27 ans au cours d’une vie. Une surexposition qui interroge aujourd’hui scientifiques, parents et responsables politiques. Dans son livre Sevrage numérique – Enquête sur notre rapport aux écrans et comment nous en libérer, l’ancienne ministre de l’Éducation Najat Vallaud-Belkacem alerte sur les effets de cette dépendance numérique sur la concentration, la santé mentale et même la qualité du débat démocratique. Faut-il réguler davantage les plateformes ? Comment reprendre le contrôle face aux écrans ? Najat Vallaud-Belkacem est l’invitée du Focus du Journal de l’Afrique sur France 24.

Vidéos les + vues

1

Pour le réalisateur d'Arco, ce serait un "miracle absolu" de remporter un Oscars.

information fournie par France 24 01:23
2

Le récap de la semaine du 09/03 au 13/03

information fournie par Libertify 05:00
3

Volodymyr Zelensky à Sciences Po Paris pour échanger avec des étudiants

information fournie par AFP Video 14:43
1
4

Un marin chinois bloqué dans le golfe Persique craint pour sa vie

information fournie par AFP Video 14:43
5

Marseille assure l’essentiel face à Auxerre

information fournie par France 24 11:29
6

Près de 10.000 touristes français rentrés des Emirats (consul de France)

information fournie par AFP Video 14:43
7

Cambodge: l'armée thaïlandaise fait visiter un centre d'arnaques en ligne

information fournie par AFP Video 14:42
8

Aviron: la rivalité Oxford-Cambridge prend l'accent français

information fournie par AFP Video 14:42
1

Pétrole: le G7 prêt à puiser dans les stocks stratégiques, mais "on n'y est pas encore"

information fournie par AFP 09 mars
23
2

"Pas de pénurie imminente" de pétrole en Europe à cause de la guerre, souligne l'UE

information fournie par AFP Video 09 mars
3

Starmer affirme que le Royaume-Uni "collabore" avec Washington sur la guerre au Moyen-Orient

information fournie par AFP Video 09 mars
4
4

Guerre au Moyen-Orient : accélération de la correction boursière ?

information fournie par Ecorama 09 mars
1
5

Le pétrole s'envole, les marchés reculent alors que l'Iran vante son nouveau guide

information fournie par AFP 09 mars
27
6

Eric Lombard : "L'inquiétude ne sert pas à grand-chose, il n'y a pas de problème d'approvisionnement en essence !"

information fournie par Ecorama 09 mars
7
7

Liban: nouvelles frappes sur la banlieue sud de Beyrouth

information fournie par AFP Video 09 mars
8

Macron arrive à Chypre pour discuter sécurité régionale face à la guerre en Iran

information fournie par AFP Video 09 mars
1

La Minute Bourse : «Value»,«deep value» et «situations spéciales» : la décote sous tous ses angles !

information fournie par SG Bourse 02 mars
2

Le Coin des Experts : Turbos versus Futures

information fournie par SG Bourse 19 janv.
3

Le Coin des Experts : Warrants versus Options

information fournie par SG Bourse 19 nov. 2025
4

Le Coin des Experts : Quels sont les facteurs qui impactent le prix d'un Warrant ?

information fournie par SG Bourse 15 déc. 2025
5

Martial You : "Les classes moyennes ont le sentiment de se faire voler !"

information fournie par Ecorama 19 févr.
9
6

Qui sont les 13 000 millionnaires qui ne paient aucun impôt sur le revenu ?

information fournie par Ecorama 19 févr.
4
7

La Minute Bourse : La notion de «tracking error», une lecture de la volatilité

information fournie par SG Bourse 04 nov. 2025
8

Le Coin des Experts : quel est l'impact de la maturité sur le prix d'un warrants et d'un stability ?

information fournie par SG Bourse 19 févr.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank