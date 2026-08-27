Dix crocodiles du Nil sont nés à "la Ferme aux crocodiles", un parc animalier du sud-est de la France, sans intervention humaine. Une éclosion naturelle inédite, rendue possible par la chaleur accumulée dans les sols durant l'été caniculaire.
Eclosion naturelle de dix crocodiles du Nil dans un parc animalier en France
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