information fournie par France 24 • 12/05/2025 à 11:26

Avec ses paysages spectaculaires et un savoir-faire reconnu, le Kazakhstan est devenu un nouveau pôle du cinéma d'action et attire de plus en plus de tournages internationaux. Portée par le succès de ses cascadeurs équestres, c'est toute l'industrie cinématographique kazakhe qui connaît aujourd'hui un âge d'or. Spécialiste des scènes de combat et de voltige à cheval, ce pays d’Asie centrale fournit de nombreux cascadeurs aux productions hollywoodiennes, comme Mulan ou Napoléon.