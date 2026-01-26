Dr. Yaro est l’une des figures montantes de la scène afro-urbaine connectée. Il a été révélé grâce à l’intelligence artificielle sur les réseaux avec le titre "Minimum Ça". Il a ensuite su transformer le buzz en succès réel, allant jusqu'au disque de diamant. Au micro de Délia Coliné, Le Doc nous présente son nouvel EP : "C'est Bon ? (Vol.1)".
Dr. Yaro : quand l'IA rencontre les good vibes afro !
