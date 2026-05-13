Donald Trump arrive à Pékin, accompagné d'une quinzaine de grands patrons américains, d'Elon Musk au PDG de Nvidia Jensen Huang. Entre Boeing, Apple, Tesla ou Wall Street, ce déplacement prend des allures d'offensive commerciale géante au moment où Washington et Pékin tentent d’apaiser leurs tensions économiques.
Donald Trump débarque en Chine avec une armada de patrons
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