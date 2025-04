Donald Trump coupe son aide au développement : l’Europe doit-elle redoubler de générosité ?

information fournie par France 24 • 11/04/2025 à 18:27

Les Européens n’en finissent plus d’être sidérés par les décisions de Donald Trump, pas seulement militaires et commerciales mais aussi en matière d’aide humanitaire. En effet, la nouvelle administration républicaine a brutalement coupé court à l’USAID, l’aide américaine au développement, qui s’élevait à 38 milliards d’euros par an, avec des conséquences dramatiques dans le monde, selon l’Organisation mondiale de la santé. Les Européens sont les premiers donateurs d’aide au développement, ils financent 43 % de l’aide mondiale, avec un pic à plus de 90 milliards d’euros en 2022 pour l’ensemble des 27 États membres (dont 2 milliards d’euros dans le budget propre de l’UE). Mais là encore, la tendance est largement à la baisse, car de nombreux pays, comme la France, ont décidé de coupes budgétaires drastiques dans l’aide humanitaire. L’Europe doit-elle remplacer les États-Unis dans la lutte contre la pauvreté ?