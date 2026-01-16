Emmanuel Macron réunit des acteurs politiques calédoniens pour voir quelle suite peut être donnée à l’accord de Bougival conclu en juillet dernier. Ils seront tous là, à l’exception du FLNK qui a refusé d’y participer. Quels sont les grands enjeux de cette réunion ? Quid de ce week-end de discussions qui s’annoncent ? On en parle avec notre invité Patrick Roger, journaliste spécialiste des outre-mer.
Discussions sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie : À quoi peut-on s'attendre ?
