Dette de la France : y a-t-il un risque que les marchés prennent peur ?

Ecorama : Désintoxez-moi • 23/06/2020 à 14:45

Avec la pandémie, la France n'a pas eu d'autres choix que de s'endetter pour éviter de sombrer dans une dépression encore plus grave. Risque-t-on de ne plus être crédible auprès des investisseurs ? L'analyse de Mathieu Plane, directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE. Ecorama 23 juin 2020, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com