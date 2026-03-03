 Aller au contenu principal
Destruction à Téhéran après quatre jours de frappes américano-israéliennes

information fournie par AFP Video 03/03/2026 à 14:12

Des bâtiments sont en ruines à Téhéran après quatre jours de frappes aériennes américano-israéliennes sur la capitale iranienne.

Proche orient
