La Cour constitutionnelle sud-africaine a rouvert vendredi la porte à une procédure de destitution du président Cyril Ramaphosa dans le cadre d'un scandale lié à un important vol d'argent liquide, en invalidant un vote du Parlement qui s'y était opposé.
Destitution de Cyril Ramaphosa en Afrique du Sud, la cour constitutionnelle relance la procédure
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