Des responsables de l'immigration de Trump arrivent pour une audience devant le Congrès

information fournie par AFP Video • 10/02/2026 à 17:48

Les chefs de trois agences chargées du contrôle de l'immigration aux Etats-Unis arrivent en amont d'une audience au Congrès, à Washington, quelques semaines après la mort de deux Américains tués par des agents fédéraux à Minneapolis qui ont suscité l'indignation et mettent la pression sur le gouvernement de Donald Trump. Devant la commission de la sécurité intérieure de la Chambre des représentants, Todd Lyons, le chef par intérim de la police de l'immigration (ICE), Rodney Scott, le chef de la police aux frontières (CBP), et Joseph Edlow, le directeur des Services de citoyenneté et d'immigration des Etats-Unis (USCIS), devraient s'attacher à tenter de défendre le bilan de l'administration Trump. IMAGES