Une épaisse fumée s'élève du sud du Liban, vue depuis le côté israélien de la frontière.
Des panaches de fumée s'élèvent du sud du Liban, vus depuis la frontière israélienne
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