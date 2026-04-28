En près de 2 mois, la guerre a tué au Liban plus 2 520 personnes, fait plus de 7 800 blessées, et déplacé plus d'un million de personnes - parmi elles, des travailleurs migrants. Les centres d’accueil officiels, déjà saturés leur sont difficilement accessibles. Ils doivent pour beaucoup s’en remettre à des réseaux solidaires.
Liban : des réseaux solidaires au secours des travailleurs migrants piégés par la guerre
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro