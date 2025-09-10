Des mères qui ont perdu la garde de leur enfant pour avoir refusé de le remettre à leur père soupçonné d'inceste ont dénoncé, lors d'un rassemblement mardi à Paris, les dysfonctionnements judiciaires qui les empêchent de protéger leurs enfants.
Des mères demandent à la justice de protéger leurs enfants de l'inceste
