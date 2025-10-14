 Aller au contenu principal
Des jeunes prennent d’assaut l’Assemblée nationale ? Attention à ces vidéos

information fournie par France 24 14/10/2025 à 22:44

Dans des vidéos très virales diffusées sur les réseaux sociaux, certains internautes prétendent que l’Assemblée nationale française a été prise d’assaut par des jeunes de banlieue. Il s’agit en fait de vidéos réalisées par intelligence artificielle grâce au dernier outil d’OpenAI, baptisé Sora.

IA: Intelligence artificielle

L'offre BoursoBank