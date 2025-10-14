Dans des vidéos très virales diffusées sur les réseaux sociaux, certains internautes prétendent que l’Assemblée nationale française a été prise d’assaut par des jeunes de banlieue. Il s’agit en fait de vidéos réalisées par intelligence artificielle grâce au dernier outil d’OpenAI, baptisé Sora.
Des jeunes prennent d’assaut l’Assemblée nationale ? Attention à ces vidéos
