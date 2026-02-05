La dépression Leonardo a déversé en 24 heures plus de 40 centimètres de pluie dans certaines régions d'Andalousie, dans le sud de l'Espagne, soit l'équivalent de plusieurs mois de précipitations, provoquant des évacuations et inondant des villes et des villages comme Grazalema.
Des inondations frappent le sud de l’Espagne après le passage de Leonardo
