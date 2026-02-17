 Aller au contenu principal
Des festins cannibales et des rituels sacrificiels pendant les soirées de Jeffrey Epstein ?

information fournie par France 24 17/02/2026 à 22:52

Un festin anthropophage avec un corps humain ficelé comme une dinde. Le corps d'un bébé placé entre deux poulets. Des photos de Lady Gaga dégustant un liquide visqueux ressemblant à du sang. Trois exemples choquants qui circulent largement sur la toile pour tenter de prouver des actes de cannibalismes dans les soirées organisées par Jeffrey Epstein, notamment sur son île privée. En réalité : ces images sont décontextualisées - elles proviennent de films ou d'oeuvres d'arts. Et les mots "cannibale" et "cannibalisme" apparaissent bien dans les fichiers liés au pédocriminel américain, elles ne font référence à aucune pratique identifiée.

