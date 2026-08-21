En traversant le centre-ville de La Havane, Manuel Sanchez Angeira s’arrête pour ramasser une poignée de maïs provenant d’un paquet éventré sur le trottoir. "C'est de ça qu'on vit, mon frère, du sol, du sol, mon frère", dit-il à l’AFP.
Des Cubains fouillent les ordures à la recherche de nourriture
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