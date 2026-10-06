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Des centaines de milliers de manifestants pour "l'acte III" du mouvement lycéen

information fournie par AFP Video 06/10/2026 à 18:26

Les manifestations lycéennes ont réuni mardi 450.000 personnes dans toute la France dont 100.000 à Paris, ont estimé les organisations lycéennes et étudiantes organisatrices (USL, Fage, Union étudiante, Unef) de l'"acte III" du mouvement.

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