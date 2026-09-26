Des centaines de manifestants écoutaient Tommy Robinson samedi, figure de l'extrême droite, lors d'un rassemblement organisé à Trafalgar Square pour dénoncer la "dissimulation" des agissements des réseaux de prostitution infantile.
Des centaines de manifestants rassemblés à Londres pour écouter Tommy Robinson
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