Un nouveau chapitre de l'histoire de l'équipe de France s'ouvre vendredi en Turquie, en Ligue des nations, avec les débuts de Zinédine Zidane au poste de sélectionneur, un défi de taille pour l'icône du sport tricolore après les 14 longues années de l'ère Didier Deschamps.
Football: l'ère Zidane s'ouvre en Turquie
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