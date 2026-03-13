L'armée israélienne frappe Beyrouth quotidiennement visant le Hezbollah. Habitants et commerçants accusent le Hezbollah de mettre les civils en danger en opérant proche des enfants, des femmes et des autres civils du quartier.
Des Beyrouthins accusent le Hezbollah de mettre les civils en danger
