 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Des attaques iraniennes présumées de navires commerciaux sont une "escalade majeure" (Healey)

information fournie par AFP Video 12/03/2026 à 19:35

Le ministre britannique de la Défense, John Healey, a affirmé jeudi que les informations faisant état d'attaques iraniennes contre des navires commerciaux au Moyen-Orient constituaient une "escalade majeure de la part de l'Iran."

Proche orient
Guerre en Iran
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

Vidéos les + vues

1

Liban: un appartement touché après une frappe israélienne dans le centre de Beyrouth

information fournie par AFP Video 11 mars
2

Les membres de l'AIE libèrent 400 millions de barils de pétrole de leurs stocks stratégiques

information fournie par AFP Video 11 mars
3

RD Congo: une humanitaire française et deux civils tués par une frappe de drone à Goma

information fournie par France 24 11 mars
4

Un navire escorté par les Etats-Unis dans le détroit d'Ormuz ? La Maison Blanche dément

information fournie par France 24 11 mars
5

Elon Musk, largement le plus riche d'un monde comptant 400 milliardaires de plus

information fournie par AFP 11 mars
6

Top 5 IA du 11/03/2026

information fournie par Libertify 05:00
7

Numéro fiscal : à quoi il sert, où le trouver et comment le récupérer facilement ?

information fournie par Tout sur mes finances  11:20
8

Débris de drone dans une rue de Dubaï après une attaque iranienne

information fournie par AFP Video 10:51
1

Guerre au Moyen-Orient: Israël annonce la "phase suivante"

information fournie par AFP Video 06 mars
2

Liban: frappes israéliennes sur la banlieue sud de Beyrouth

information fournie par AFP Video 06 mars
3

Israël annonce une "nouvelle phase" dans sa guerre contre l'Iran

information fournie par AFP 06 mars
64
4

L'Iran fait un "mauvais calcul" sur les capacités militaires américaines, dit Hegseth

information fournie par AFP Video 06 mars
2
5

Législatives au Népal: le parti du rappeur devenu maire de Katmandou en tête

information fournie par AFP 06 mars
6

Pétrole: le G7 prêt à puiser dans les stocks stratégiques, mais "on n'y est pas encore"

information fournie par AFP 09 mars
23
7

"Pas de pénurie imminente" de pétrole en Europe à cause de la guerre, souligne l'UE

information fournie par AFP Video 09 mars
8

Starmer affirme que le Royaume-Uni "collabore" avec Washington sur la guerre au Moyen-Orient

information fournie par AFP Video 09 mars
4
1

CAC 40, or, bitcoin, pétrole : faut-il acheter ou vendre ?

information fournie par Ecorama 11 févr.
1
2

Top 5 IA du 11/02/2026

information fournie par Libertify 12 févr.
3

Marchés financiers : quand une good news devient une bad news…

information fournie par Ecorama 12 févr.
1
4

IA, Epstein et Bitcoin

information fournie par Sycomore AM 11 févr.
1
5

Ariane 6 s'envole de Kourou avec 32 satellites pour la constellation Amazon Leo

information fournie par AFP Video 13 févr.
6

La Minute Bourse : «Value»,«deep value» et «situations spéciales» : la décote sous tous ses angles !

information fournie par SG Bourse 02 mars
7

Le Coin des Experts : Turbos versus Futures

information fournie par SG Bourse 19 janv.
8

Le Coin des Experts : Warrants versus Options

information fournie par SG Bourse 19 nov. 2025

1 commentaire

  • 20:18

    Il aurait fallu y penser avant d'attaquer l'Iran.

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank