Le ministre britannique de la Défense, John Healey, a affirmé jeudi que les informations faisant état d'attaques iraniennes contre des navires commerciaux au Moyen-Orient constituaient une "escalade majeure de la part de l'Iran."
Des attaques iraniennes présumées de navires commerciaux sont une "escalade majeure" (Healey)
