Derrière les blocages en Guadeloupe et Martinique, la colère contre la vie chère

information fournie par France 24 • 26/11/2021 à 10:27

Après la Guadeloupe, un couvre-feu est en vigueur en Martinique depuis jeudi 25 novembre, entre 19h et 5h du matin. Les deux départements connaissent une vague de protestation contre la vaccination obligatoire des personnels soignants. Une mobilisation qui se traduit par des blocages et parfois des violences. Mais cette colère s'explique aussi par des raisons socio-économiques beaucoup plus profondes : chômage de masse, inflation et vie chère. Décryptage.