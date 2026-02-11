Humanitarian Pilots Initiative (HPI) mène régulièrement des opérations de surveillance aérienne dans l'Atlantique pour repérer des bateaux en difficulté, avec ce défi: localiser des pirogues longues d'une vingtaine de mètres dans une zone vaste comme la Suisse, depuis 450 m d'altitude.
Depuis le ciel, une ONG recherche les bateaux de migrants africains en détresse
