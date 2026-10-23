Lors d’un déplacement à Amiens, le candidat de la gauche sociale-démocrate à la présidentielle, Raphaël Glucksmann (Place publique/PS) appelle à répondre aux fractures françaises" qu'il juge "bien réelles" estimant que "les puissances étrangères" chercheront à les exacerber chaque fois que la société française les laissera apparaître. SONORE
Déplacement de Glucksmann à Amiens: "il faut aussi répondre aux fractures françaises"
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