En déplacement ce mercredi dans l’Allier, Emmanuel Macron inaugure la mine de lithium d’Échassières. Un projet stratégique pour la filière française des batteries, alors que la crise pétrolière ravive la question de la souveraineté énergétique et industrielle.
Dépendance énergétique : Emmanuel Macron parie sur le lithium français
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