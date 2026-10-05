Chanteuse de gospel d’origine congolaise, Dena Mwana place sa foi au cœur de sa musique. Elle inspire des milliers de personnes, dont certaines lui témoignent de la façon dont ses chansons les accompagnent dans les moments difficiles. Pour célébrer ses 15 ans de carrière, elle est en concert le 25 octobre au Zénith de Paris.
Dena Mwana : elle chante le gospel à travers le monde
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