information fournie par France 24 • 30/05/2024 à 07:36

A la Une de la presse, ce jeudi 30 mai, la décision de Samuel Alito, l’un des juges les plus conservateurs de la Cour suprême américaine, de ne pas se récuser lui-même dans les dossiers concernant Donald Trump. Comment des prêtres et des religieuses catholiques ont abusé, pendant des décennies, d’enfants amérindiens, placés de force dans leurs internats. Le «basta» des footballeuses argentines à leur fédération. Et un livre rendu très, très en retard à la bibliothèque.