Selon le ministre de l'Intérieur, "manifestement c'est l'ultragauche qui était à la manoeuvre" jeudi dans la violente agression à Lyon de Quentin, dont le décès a été annoncé samedi. Et Laurent Nuñez pointe du doigt la possible implication du groupe antifasciste "La Jeune Garde", qui de son côté conteste toute responsabilité dans les "tragiques événements" survenus à Lyon. Que sait-on de la Jeune Garde?
Décryptage : que sait-on de la Jeune Garde antifasciste ?
