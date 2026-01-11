Ouverture le 13 janvier du très attendu procès en appel de Marine Le Pen dans l'affaire des assistants parlementaires européens du FN. Rendue inéligible par sa condamnation en première instance, la cheffe de file du Rassemblement national y joue sa candidature à l'élection présidentielle de 2027.
Décryptage: procès en appel décisif pour Marine Le Pen
