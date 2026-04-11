La cérémonie d'inhumation de Lionel Jospin s'est déroulée au cimetière du Montparnasse en présence de ses proches et de nombreuses personnalités politiques de gauche, après un hommage national à l'ancien Premier ministre socialiste rendu par Emmanuel Macron aux Invalides.
Début de la cérémonie d'inhumation de Lionel Jospin au cimetière du Montparnasse
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