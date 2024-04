information fournie par France 24 • 01/04/2024 à 10:25

La Turquie, dominée depuis plus de deux décennies par le président Recep Tayyip Erdogan et son parti, s'est réveillée lundi à un "tournant" de l'aveu même du chef de l'Etat après une victoire historique de l'opposition aux élections municipales. Le décryptage de Ludovic de Foucaud, reporter à France 24 et ancien correspondant en Turquie.